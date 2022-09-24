İSTAD üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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İSTAD üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı

24.09.2022 15:04
İSTAD üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına yönelik açıklama yaptı.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına yönelik açıklama yaptı.

Ermenistan askerlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu Azerbaycan askerlerinin şehit olması ve Azerbaycan'ın İngiltere ile Fransa büyükelçiliklerine saldırıda bulunulması hakkında Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapan dernek üyeleri, çeşitli dövizler açtı.

Grup adına açıklamayı okuyan İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu, 77 Azerbaycan askerinin yapılan saldırılarda şehit olduğunu belirterek "Saldırıların Ermenistan tarafından başlatıldığı tüm dünya tarafından bilinmektedir. Azerbaycan ordusu angajman kurallarını kullanmıştır. 85 milyon Türk halkı ve 300 milyon Türk dünyası olarak Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Grubun açıklama yaptığı sırada meydana gelen polis ekipleri açıklamayı durdurdu. Pankartları indirten polis ekipleri, Karaköy, Şişhane bölgelerinde açıklama yapılabileceğini, Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde açıklamanın yasak olduğunu dile getirdi.

Bir süre devam eden tartışmanın ardından açıklamalarına son veren gruptakiler meydandan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTAD üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTAD üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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