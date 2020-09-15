Vali Yerlikaya'dan "kademeli mesai" ve "karantina yurtları" açıklaması (2) - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Artık 'Ben izolasyona uymuyorum, idari, adli işlem yaparsanız tamam razıyım.' dese bile yanına kar kalmayacak. Onu alacağız, çünkü Hıfzıssıhha Kurul kararımız bunu emrediyor. Alıp götürüp, barınma merkezimizde, orada onun karantinanın kalan süresini tamamlayıp, sağlık teşkilatımız 'Evet artık çıkabilir. Hem kendisi hem de şehri için risk taşımıyor.' dediği zaman onu da oradan geçmiş olsun dileklerimizle bırakacağız." dedi.

Yerlikaya, Fatih Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nde filyasyon ve evde izolasyon çalışmalarıyla ilgili ilçedeki muhtarlara yapacağı bilgilendirme toplantısı öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Fatih'teki muhtarlarla ilçe sınırları içerisinde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendireceklerini ifade eden Yerlikaya, geçen hafta Maltepe'de olduklarını, vali yardımcılarının da farklı ilçelerde muhtarlarla buluşarak, faydalı toplantılar yaptıklarını anlattı.

İstanbul'daki 1062 muhtarın "mahallelerdeki sesleri" olduğunu dile getiren Yerlikaya, salgınla mücadelenin devlet, millet, hükümet hep birlikte üstesinden gelinebilecek topyekun bir mücadele olduğunu belirterek, bu mücadelede daha iyi olunması gereken noktaların varlığına işaret etti.

Kademeli mesai düzenlemesi

Yerlikaya, dünyanın 14'üncü büyük metropolü İstanbul'da kara, deniz ve raylı sistemde toplu ulaşımda günlük 11 milyon çizgisinde olunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Burada sabah ve akşam pik saatlerde yine Bakanlığımız ile İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince ayakta yolcu taşıma kapasitesi lastiklide 3'te 1, raylı sistemde 2'de 1 kuralıyla ama pik saatlerinde kuralların gerçekleşmesinin çok zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 2 haftadan beri ve son günlerde her gün onunla uğraşıyoruz. Başta meslek odalarımızla bir araya geliyoruz ki bugün tekrar bir araya geldik. Sendikalarla konuşuyoruz. Görüşmelerimizi bugün, yarın tamamlayacağız. Bugün 8 organize sanayi bölgesinin yönetim kurulu başkanlarıyla Valilik'te bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesiyle daha önce bir araya geldik. Yarın akşam da onlar bize simülasyonlarını yapacaklar. Perşembe günü İl Pandemi Kurulu'nu AFAD Hasdal'da yapacağız. İnşallah cuma günü artık şehrimizde kamu, özel 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatından 4A, 4B, 4C'li bütün vatandaşlarımızla ilgili sağlıklı, önemli ama istişare ve ortak akılla vardığımız noktayı paylaşacağız."

Vali Yerlikaya, dünyada kademeli mesai uygulayan metropoller olduğunu ve bunlardan da faydalanarak İstanbul'da saat aralıklarıyla, pik saatlerde mümkünse ayakta yolcu olmadan ama ayakta yolcu olma mecburiyeti varsa bilim kurulunun önerisi, bakanlığın genelgeleri doğrultusunda bir düzen sağlanacağını dile getirdi.

Bu konuda son 2 haftadır görüşlerin dile getirildiğini aktaran Yerlikaya, "Bu konunun ortak akılla, istişare zemininde ilerliyor olmasına da seviniyorum. Her fırsatta ilgili bakanlarımıza da geldiğimiz noktanın bilgisini veriyoruz, onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini ve talimatlarını da alıyoruz. Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak ama şunu da söyleyeyim, hemen ertesi gün en azından yine Pandemi Kurulunun önereceği bir takvim iklimi içerisinde yürürlüğe girdirmek." diye konuştu.

"Maske ve mesafe salgınla mücadelede olmazsa olmaz bir kural"

Maske ve mesafenin, salgınla mücadelede temel bireysel ve herkesin uyması gereken önleyici, olmazsa olmaz bir kural olduğunu dile getiren Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak bütün riskleri giderecek çok büyük bir oran yüzde 90. Bütün bunlara rağmen biz, maske, mesafe denetimlerimizle ilgili şehrimizde 39 ilçe kaymakamımızın önderliğinde, bütün belediye başkanlarımız, zabıtalarımız, genel kolluk hep beraber gerçekten gayret gösteriyoruz. Her gün bu rakamları açıklıyoruz. Bununla ilgili idari, adli yapmış olduğumuz işlemleri açıklıyoruz ama ben sizler aracılığıyla hemşehrilerimden özellikle istirhamım var maske ve mesafeyle ilgili. Artık salgınla mücadelede 7. ayın içerisindeyiz 11 Mart'tan bu yana. Artık bununla ilgili birbirimize 'Bunu böyle yapmayalım, bunu böyle yaptığımız için bakın işlem yapmak zorunda kalıyoruz.' diye birbirimize bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hele İstanbul'da, dolayısıyla bu kuralın pazarından, 460 küsür tane bizim semt pazarımız var, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, evimizden adımımızı attığımız andan itibaren bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz ve bunla ilgili gün geçtikçe belki yüzde 85'in üzerine çıktığını, hatta 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler de var. Biz bunun yeterli olduğuna inanmıyoruz. Yüzde 101 olması lazım. Bunu söylüyoruz."

Karantina kuralını ihlal edenlerin yurtlara yerleştirilmesi

Vali Yerlikaya, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon kurallarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini tamamlayacakları yurtlara yerleştirilmesine ilişkin de son dönemde İstanbul'da vakaların yüzde 93'ünde hastaneye yatmasını gerektirecek bir sonucun ortaya çıkmadığını, bu nedenle izolasyon tedbirlerinin evlerinde uygulandığını aktardı.

Üç haftadır çarşamba günleri ilçe kaymakamları ilçe sağlık müdürleriyle bir araya geldiklerini, dördüncüsünü de yarın gerçekleştireceklerini aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek istediğim şu ki izolasyon sürecine sadık kalan, 15 gün kendini karantinaya tabi tutan bütün hemşehrilerimize şehrim adına teşekkür ediyorum. Ama buna uymayanlarla ilgili daha önce de bir açıklamam olmuştu, burada da tekrar fırsat buldum ifade edeyim; artık sadece idari ve adli işlem yapmakla kalmıyoruz. Geçen hafta İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeyle artık şunu yapıyoruz, izolasyon koşullarına keyfi olarak uymayan birinci grup, bir de böyle izolasyon şartlarını sağlayamayan maalesef vatandaşlarımız da var. Özellikle gurbetten gelmiş mevsimlik işçi olup, normalde arkadaşlarıyla beraber kaldığı yerde çalışırken eğer böyle bir pozitif sonuçla karşı karşıya gelirse orada bunu sağlamayacağına inandıkları zaman biz onlara bir barınma merkezi genelge talimatıyla sağladık. Sancaktepe'de bir yurdumuz müstakil odalarla, orada şu anda dün akşam itibarıyla 15 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Eğer burası dolarsa Güngören'de ikinci bir yurdumuzu hazır tutuyoruz. Böyle bir hizmetimiz var. Artık 'Ben izolasyona uymuyorum, idari, adli işlem yaparsanız tamam razıyım.' dese bile yanına kar kalmayacak. Onu alacağız, çünkü Hıfzıssıhha Kurulu kararımız bunu emrediyor. Alıp götürüp, barınma merkezimizde, orada onun karantinanın kalan süresini tamamlayıp, sağlık teşkilatımız 'Evet artık çıkabilir. Hem kendisi hem de şehri için risk taşımıyor.' dediği zaman onu da oradan geçmiş olsun dileklerimizle bırakacağız."

Vali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.