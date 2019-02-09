Son Dakika Haberleri: İstanbul - Yalçın Menteş Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul - Yalçın Menteş Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Oyuncu Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandıMenteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul - Yalçın Menteş Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]


Oyuncu Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Cenaze daha sonra Bostancı Tatarağası Camii'ne getirildi

Cenaze törenine  Hamdi Alkan, Türker İnanoğlu, Süheyl ve Behzat Uygur, Umut Oğuz, Necmi Yapıcı, Hakan Yılmaz gibi sanat camiasından çok sayıda isim katıldı

Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Bir hafta önce askerdeyken haberi aldım. Hastaneye kaldırılmıştı. Zaten Akciğer kanseri vardı. Üstüne zatürre enfeksiyonu iyice yayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı .Eve geldim. Yoğun bakımdayken göremiyordum. Geri gittim. Askerliğimin son günü vefatının haberini aldım ve annemin yanına geri geldim" dedi

Sanatçı dostları da Menteş açıklamalarda bulundu. 

Necmi Yapıcı, "Çok iyi bir insandı. Komşum sayılırdı. Bir kaç defa evine ziyarete gitmiştik. Aynı dizide de oynamıştık. Ben İzmirliydim o Aydınlıydı. İzmir'den de tanışıklığımız vardı. Arkasından iyi bahsedilen insandı derler ya, arkasından kötü bahsedecek insan tanımıyorum" dedi.

Ebru Cündübeyoğlu da, "Çok acı bir kayıp. Çok genç yaşta kaybettiğimizi düşünüyorum. Onunla çalışmak çok keyifliydi, kamera karşısında onunla olmak büyük bir zevkti. İşini çok severek yapıyordu. Örnek aldığımız çok şeyler oldu. Son görevimizi yapmak için buradayız. Hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yalçın Menteş'in tabutu omuzlara alındı.  Menteş'in cenazesi defnedilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Cenazeden detaylar

-Behzat Uygur röp

-Atilla Menteş röportaj

-Türker İnanoğlu röportaj

-Necmi Yapıcı röportaj

-Hakan Yılmaz röportaj

-Ebru Cündübeyoğlu röportaj

-Cenaze namazının kılınışı

-Tabutun omuzlarda araca konuluşu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:23 Kaynak: DHA

Haldun Taner, Kadıköy, Yalçın Menteş, Menteş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Yalçın Menteş, Son Yolculuğuna Uğurlandı Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:48:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Yalçın Menteş Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]