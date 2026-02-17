İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor - Son Dakika
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor

17.02.2026 13:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önümüzdeki on yıl boyunca paylaşımlı e-bisiklet sağlayıcısı olarak Türk paylaşımlı mikromobilite operatörü Tripy'yi seçti. Tripy yakın zamanda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacak.

İngiliz basının da yakından takip ettiği Tripy 10 yıllık anlaşma kapsamında üç ay içinde e-bisikletlerden oluşan ilk filosunu devreye alacak. Talep ve performansa bağlı olarak filonun gelecek yıl büyütülmesi bekleniyor.

İstanbul küresel ölçekte en zorlu kentsel ortamlardan birini temsil ediyor, 15 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehri, bilindiği gibi dünyanın en yoğun trafik sıkışıklığına sahip kentlerinden biri ve her yıl on milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan büyük bir küresel turizm merkezi.

TÜRK ŞİRKETİNİN BÜYÜME İVMESİ ARTIYOR

İstanbul büyüklüğünde bir şehirde on yıllık bir anlaşma, Türk operatör için önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor. Tripy, 30 milyon nüfusa elektrikli bisiklet hizmeti vermenin yanında birçok şehirde elektrikli araç şarj ağı işletiyor ve geleceğin mobilitesi mottosuyla Türkiye'de dünyanın bazı şehirlerine teknolojik ulaşım altyapısı sağlıyor.

On yıllık sözleşmeler mikromobilitede nadir görülse de Tripy bunu standart uygulama haline getirdi. Şirket hâlihazırda Konya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir ve Hatay Büyükşehir Belediyesi gibi bölgelerde 10 yıllık sözleşmelerle hizmet veriyor.

Bu ayın başlarında Tripy, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olacak Konya'yı da pipeline'ına ekledi. Operatör ayrıca 2023'teki yıkıcı deprem sonrasında yeniden inşa çalışmalarını desteklemek amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptı.

Sistem, sabit istasyonlar yerine yapay zekâ destekli sanal park istasyonları ve coğrafi olarak sınırlandırılmış dijital park bölgeleriyle desteklenen serbest dolaşım (free-floating) model üzerinde çalışacak.

Şirket, İstanbul'daki ilk yılında yayılım stratejisinin "coğrafya sınırlı değil, talep odaklı" olacağını söylüyor. Resmi raporlamaya ek olarak operatör, şehir yetkilileriyle düzenli koordinasyon toplantıları ve stratejik değerlendirmeler yapmayı planlıyor; kendisini kısa vadeli bir hizmet sağlayıcıdan ziyade uzun vadeli bir mobilite ortağı olarak konumlandırıyor.

İstanbullular için yeni bir ulaşım modu anlamına gelen bu süreç umarız İstanbul trafiğini azaltmaya katkı sağlayarak hava kirliliğini azaltacak etki gösterir.

