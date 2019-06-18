Son Dakika Haberleri: İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi
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İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi

30 dakika önce

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi lideri Carrie Lam, suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasanın toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere yol açtığını belirterek halktan tekrar özür diledi.

İstifası istenen Hong Kong lideri halktan yeniden özür diledi, System.String[]
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi lideri Carrie Lam, suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasanın toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere yol açtığını belirterek halktan tekrar özür diledi.

Hong Kong'da suçluların Çin'e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasının ardından istifası istenen özel yönetim bölgesi lideri Carrie Lam, bugün basın toplantısı düzenledi. Protestocuların istifa taleplerine rağmen görev süresini tamamlayacağını söyleyen Lam, "Bu olaylar, toplumda tartışmalara, anlaşmazlıklara ve endişelere neden oldu. Şahsen sorumluluğun çoğunu üstlenmem gerekiyor. Bunun için Hong Kong'un tüm halkından en içten şekilde özür diliyorum" dedi. "İnsanları birleştirmek için daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım" ifadelerini kullanan Lam, Hong Kong halkının desteğini sağlamak için daha çok çalışacağına söz verdi.

Hong Kong'da yasa tasarısına karşı Pazar günü düzenlenen kitlesel gösterilere, protesto organizatörlerine göre 2 milyon kişi katılmıştı. Hong Kong lideri Carrie Lam, Pazar günü düzenlenen protestolar sırasında bir açıklama yayımlamış ve halktan özür dilemişti. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika
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