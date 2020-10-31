- İsveç'te Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

- İsveç'te Azerbaycan'a destek konvoyu

STOCKHOLM - İsveç'in başkenti Stockholm'de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarına devam eden Azerbaycan'a destek konvoyu yapıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki Türkler ve Azerbaycanlılar Azerbaycan'a destek gösterileri düzenliyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stranvagen Caddesi'nde araçları ile bir araya gelen Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları Azerbaycan'a destek konvoyu yaptı. Göstericiler, araçlarına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asarken, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Ermenistan Karabağ'dan defol" sloganları attı.

Göstericiler, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çıkması çağrısında bulunurken, İsveç hükümetinden Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını kınamasını istedi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.