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İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı - Son Dakika

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı

18.01.2022 20:22
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı

İsviçre'nin başkenti Bern'de ülkedeki aşırı sol gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen ve terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait bayrak ve flamaları taşıyan örgüt sempatizanlarının da katıldığı 2017 yılındaki "Hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı...

İsviçre'nin başkenti Bern'de ülkedeki aşırı sol gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen ve terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait bayrak ve flamaları taşıyan örgüt sempatizanlarının da katıldığı 2017 yılındaki "Hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı.

25 Mart 2017'de düzenlenen mitingde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

İsviçre basınındaki bilgilere göre, Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik suçundan ceza tayin etmişti.

Suç konusu posteri hazırlayan ve İsviçre basınında "sol kanattan aktivistler" olarak takdim edilen zanlıların itirazı üzerine duruşma açılmasına karar verilmişti.

Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 zanlının yargılanmasına bugün başlandı.

Edinilen bilgiye göre, mahkememin kararını bu hafta sonuna kadar veya gelecek pazartesi açıklaması bekleniyor.

Savcılık makamı, 4 zanlı hakkında hazırladığı iddianameyi, "özel hayatın gizliğinin korunması" gerekçesiyle basınla paylaşmadı.

İsviçre basınının ilgi gösterdiği davada, mahkeme girişinde basın mensuplarına zanlılara ilişkin hiçbir bilgi yayımlamayacaklarına dair belge imzalattırıldı.

Mahkeme içinde ve dışında, İsviçre polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Zanlıları desteklemeye gelen küçük bir grup ise mahkeme salonu önünde gösteri yaptı.

Dışişleri, İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi protesto etmişti

Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterilerek "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılması Ankara'da tepkiyle karşılanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin Yardımcısı'nı çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gösteri düzenlemesini protesto etmişti.

Bakanlık, 26 Mart 2017'de İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 27 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında "terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından işlem yapılacağı kaydedilmişti.

Savcılığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazılı talimatta başlatılan soruşturma kapsamında, suça konu olayla ilgili pankartı açan şüphelilerin kimlik ve kişisel bilgilerinin tespit edilerek Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre, Terör, Bern, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı - Son Dakika
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