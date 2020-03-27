İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan "sadakat" bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan 'sadakat' bekliyor - Son Dakika

İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan "sadakat" bekliyor

6 saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'daki merkez üssü olan ülkesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) salgının yarattığı ekonomik zorluklara karşı sadakatli bir tutum beklediğini belirtti.

İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'daki merkez üssü olan ülkesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) salgının yarattığı ekonomik zorluklara karşı sadakatli bir tutum beklediğini belirtti.

Di Maio, AB ülkeleri arasında Kovid-19'a ilişkin alınacak ekonomik önlem ve desteklere yönelik AB liderleri arasında telekonferans yöntemiyle dün yapılan ve bir uzlaşı çıkmayan toplantıyı değerlendirdi.


İtalya'nın yeni tip koronavirüsten dünyada ilk etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Di Maio, Kovid-19 salgınının ekonomik değişikliklere yol açmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.


Di Maio, virüs nedeniyle sağlık ve ekonomi alanında iki farklı krizle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlık konusunda önleyici tedbirleri uygulamaya koyduk. İkinci konu üzerinde ise Avrupalı partnerlerimizin sadakatini bekliyoruz. Sadakat' kelimesinin bizim için önemli bir ağırlığı var. Biz, Avrupa'nın da üzerine düşeni üstlenmesini bekliyoruz. Bugün, geleceği görmesi gereken ve somut desteğe ihtiyacı olan işletmelerimiz, işçilerimiz ve ailelerimiz var. Biz onlara bu desteği vermek istiyoruz. AB'nin, bazı ülkelerin 10 yıl önce denediği ve büyük başarı elde etmediği eski yöntemleri kabul etmemiz durumunda yardım etmeye hazır olduğunu söylemesi olmaz. Bu iyi bir şey değil."

Kararlı bir şekilde hareket etmemeleri durumunda ekonomilerindeki sorunu çözemeyeceklerinin farkında olduğunu kaydeden Di Maio, "Diğer üye devletlere, İtalya'nın vatandaşlarına yardım etmek için gereken tüm parayı harcayacağını belirttik. Birtakım parametreleri, evrakları ve bürokrasinin hesabını yapma zamanı değil." yorumunu yaptı.

AB liderleri Kovid-19'a karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi


AB liderleri, dün akşam telekonferans yöntemiyle AB Konsey toplantısında bir araya gelmiş, virüse ilişkin alınacak ekonomik önlem ve destekleri görüşmüş ancak bir uzlaşıya varamamıştı.

İtalyan basını da AB içinde uzlaşı çıkmamasını manşetten gördü.

Corriere della Sera gazetesi, "Avrupa'da yardımlar konusunda çatışma" manşetini atarken, La Stampa gazetesi ise "AB içinde kavga" başlığını kullandı.


Aralarında İtalya'nın da bulunduğu 8 ülke, Avro Bölgesi'nde Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisinde bulunurken, bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e geçen gün bir mektup yazmıştı.


Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler, virüsün ekonomi alanındaki etkileriyle mücadele için "Koronatahvil" çıkarılması önerisine ise karşı çıkıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın         
22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti         
22:00
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması         
19:10
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım         
17:56
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 23:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya, Avrupa'dan Kovid-19'a karşı ekonomik açıdan "sadakat" bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]