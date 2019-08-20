Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa kararı
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa kararı

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte parlamentodaki konuşmasının ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı. Böylece Lig Partisi- 5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti sona erdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa kararı, System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte parlamentodaki konuşmasının ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı. Böylece Lig Partisi- 5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti sona erdi.

Başbakan Conte, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını duyurdu. Mattarella, İtalya'nın erken genel seçimlere gitmesine ya da yeni bir hükümet kurulmasına karar verecek.
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İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29 
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