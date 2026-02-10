İtalya'da Olimpiyatlar Hedef Alındı

İtalya'da 7 Şubat'ta demir yollarını hedef alan üç ayrı sabotaj girişimini anarşist bir grubun üstlendiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk müsabakaların başladığı 7 Şubat'ta demir yollarına yönelik sabotaj girişimini üstlenenlerin anarşistlerin izlerini taşıdığı ortaya çıktı.

"Sottobosko.noblogs" isimli bir blogda, "Olimpiyatları ateşe verin" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Bu Olimpiyatlar, daha iyi başlayamazdı. 7 Şubat sabahı, 2026 Milano-Cortina Utanç Oyunları'nın açılışından sonraki ilk gün, üç demir yolu hattı sabotaj edildi ve öğleden sonraya kadar bloke edildi." ifadesi yer aldı.

Anarşist grup, söz konusu mesajda, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, "gösterilere karşı baskıyı artırması ve muhalefeti bastırmak için her yıl yeni bir güvenlik kararnamesi çıkartmasının, kendilerini başka bir protesto biçimine ittiğini" savundu.

Anarşist grup, "silahlanma ve çatışmanın farklı cephelere yayılma" çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu suçlular her nerede saklanıyorlarsa takip etmek, ortaya çıkarmak ve onları hapse atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaşasın olimpiyatlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni de 7 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde demir yollarına yönelik sabotaj girişimleri ardından da olimpiyatlara karşı Milano'da yürüyüş düzenleyip, güvenlik güçlerine havai fişekler atanlara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İtalya'nın düşmanları" olarak nitelendirmesinde bulunmuştu.

Bologna Cumhuriyet Savcılığının da Bologna ve Pesaro'da demir yollarını hedef alan sabotaj girişimine yönelik terör soruşturması başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Savcıların, sabotaj girişiminin, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları sırasında Fransa'da yaşanan tren seferlerini aksatan sabotaj girişiminin taklit edilmeye çalışıldığının üzerinde durduğu kaydedildi.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ilk günü ülkede olaylı geçmişti

İtalya'nın ev sahipliğindeki Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk müsabakaların yapıldığı 7 Şubat sabahı, ülkenin kuzeyindeki Bologna ve Pesaro kentleri yakınlarında demir yolları seferlerini aksatmaya yönelik 3 ayrı sabotaj girişimi yapılmıştı.

Aynı gün akşam saatlerinde Milano kentinde de olimpiyat karşıtı gösteride olaylar çıkmış ve en az 6 kişi gözaltına alınmıştı.