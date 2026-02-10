İtalya'da Olimpiyatlar Hedef Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya'da Olimpiyatlar Hedef Alındı

10.02.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da 7 Şubat'ta demir yollarına yönelik üç sabotaj girişimini anarşist bir grup üstlendi.

İtalya'da 7 Şubat'ta demir yollarını hedef alan üç ayrı sabotaj girişimini anarşist bir grubun üstlendiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk müsabakaların başladığı 7 Şubat'ta demir yollarına yönelik sabotaj girişimini üstlenenlerin anarşistlerin izlerini taşıdığı ortaya çıktı.

"Sottobosko.noblogs" isimli bir blogda, "Olimpiyatları ateşe verin" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Bu Olimpiyatlar, daha iyi başlayamazdı. 7 Şubat sabahı, 2026 Milano-Cortina Utanç Oyunları'nın açılışından sonraki ilk gün, üç demir yolu hattı sabotaj edildi ve öğleden sonraya kadar bloke edildi." ifadesi yer aldı.

Anarşist grup, söz konusu mesajda, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, "gösterilere karşı baskıyı artırması ve muhalefeti bastırmak için her yıl yeni bir güvenlik kararnamesi çıkartmasının, kendilerini başka bir protesto biçimine ittiğini" savundu.

Anarşist grup, "silahlanma ve çatışmanın farklı cephelere yayılma" çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu suçlular her nerede saklanıyorlarsa takip etmek, ortaya çıkarmak ve onları hapse atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaşasın olimpiyatlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni de 7 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde demir yollarına yönelik sabotaj girişimleri ardından da olimpiyatlara karşı Milano'da yürüyüş düzenleyip, güvenlik güçlerine havai fişekler atanlara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İtalya'nın düşmanları" olarak nitelendirmesinde bulunmuştu.

Bologna Cumhuriyet Savcılığının da Bologna ve Pesaro'da demir yollarını hedef alan sabotaj girişimine yönelik terör soruşturması başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Savcıların, sabotaj girişiminin, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları sırasında Fransa'da yaşanan tren seferlerini aksatan sabotaj girişiminin taklit edilmeye çalışıldığının üzerinde durduğu kaydedildi.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ilk günü ülkede olaylı geçmişti

İtalya'nın ev sahipliğindeki Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk müsabakaların yapıldığı 7 Şubat sabahı, ülkenin kuzeyindeki Bologna ve Pesaro kentleri yakınlarında demir yolları seferlerini aksatmaya yönelik 3 ayrı sabotaj girişimi yapılmıştı.

Aynı gün akşam saatlerinde Milano kentinde de olimpiyat karşıtı gösteride olaylar çıkmış ve en az 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İtalya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Olimpiyatlar Hedef Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 01:30:37. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Olimpiyatlar Hedef Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.