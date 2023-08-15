İtalya'da 21 yaşındaki genç kız, Türk sevgilisinin evinde ölü bulundu

İtalya'da 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl adlı genç kızın, vücudunda çok sayıda bıçak darbesiyle Türk sevgilisinin evinde ölü olarak bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.

AVUSTURYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Quotidiano Nazionale'de yer verilen habere göre ülkenin güneyindeki Silandro kasabasında meydana gelen olay sonrası Ömer Ç. isimli Türk genci, Avusturya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan ÖmerÇ., Bolzano Cezaevi'ne sevk edildi.

50 YILDIR HİÇ CİNAYET İŞLENMEMİŞTİ

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin açıklamalarda bulunan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, kasabada 50 yıldır hiç cinayet işlenmediğini duyurarak, kasaba sakinlerinin şokta olduğunu söyledi.