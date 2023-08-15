İtalya'da 21 yaşındaki genç kız, Türk sevgilisinin evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İtalya'da 21 yaşındaki genç kız, Türk sevgilisinin evinde ölü bulundu

Son Güncelleme: 15.08.2023 15:25

İtalya'nın Silandro kasabasında 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl adlı genç kız, vücudunda çok sayıda bıçak darbesiyle ölü olarak bulundu. Cinayet şüphesiyle aranan Türk genci Ömer Ç., Avusturya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Öte yandan Silandro sakinleri ise, kasabada 50 yıldır hiç cinayet işlenmemesi nedeniyle şok içinde.

İtalya'da 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl adlı genç kızın, vücudunda çok sayıda bıçak darbesiyle Türk sevgilisinin evinde ölü olarak bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.

AVUSTURYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Quotidiano Nazionale'de yer verilen habere göre ülkenin güneyindeki Silandro kasabasında meydana gelen olay sonrası Ömer Ç. isimli Türk genci, Avusturya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayet şüphesiyle tutuklanan ÖmerÇ., Bolzano Cezaevi'ne sevk edildi.

50 YILDIR HİÇ CİNAYET İŞLENMEMİŞTİ

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin açıklamalarda bulunan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, kasabada 50 yıldır hiç cinayet işlenmediğini duyurarak, kasaba sakinlerinin şokta olduğunu söyledi.

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İtalya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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