İtalya'da vinç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

İtalya'da bir vincin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İtalya'nın Torino kentinde bir vinç, 7 katlı binaya yaslanarak devrildi. Binanın çatışını yeniden inşa etmek için kurulmuş olan vincin platformunda bulunan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, çöken vincin altında kalarak otomobilde sıkışan bir kişiyi yaralı olarak kurtarırken, yoldan geçen 2 kişi de yara aldı. Torino'daki Ortopedik Travma Merkezi'ne sevk edilen 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Meclis üyeleri Gianna Pentenero ve Francesco Trezzo, "Şu anda 2 konut zarar görmüş durumda. Kullanışlılığı kontrol ediyoruz. Tabanda durağan bir sorun var" ifadelerine yer verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerindeki operasyonlarını sürdürüyor.

(İHA)