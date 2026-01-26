İtalya'dan İsrail'e Protesto Notası

İtalya'nın, dün Batı Şeria'da Ramallah yakınlarında görevdeki 2 İtalyan Jandarmasının (Carabinieri) yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen silahlı kişi tarafından tehdit edilmesi sebebiyle İsrail'e protesto notası verdiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğunda görev yapan 2 jandarmanın dahil olduğu olay nedeniyle İsrail hükümetine resmi protesto notası gönderdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın diplomatik tepki göstermesine yol açan olay ile ilgili şunlar kaydedildi:

"2 asker, dün Ramallah yakınlarında, Filistin topraklarında bulunan bir köyde, Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri heyetinin ziyareti için hazırlık amacıyla bölgede incelemede bulunuyordu. Askerler, muhtemelen bir İsrailli yerleşimci olan sivil giyimli silahlı kişi tarafından tehdit edildi. Adam, onlara tüfek doğrulttu. Askerler, angajman kurallarına uygun olarak tehditlere şiddetle karşılık vermekten kaçındılar. Adam, kimliğini belirtmeyen bir kişiyi telefonla onlara bağladı; bu kişi, '2 askerin bir askeri bölge içinde bulunduğunu ve oradan ayrılmaları gerektiğini' söyledi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile yapılan kontrol sonucunda, söz konusu noktada herhangi bir askeri bölgenin bulunmadığı doğrulandı. Askerler, olaydan yara almadan Başkonsolosluğa geri döndü ve olanları Büyükelçiliğe ve kendi komuta zincirine rapor etti."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda, İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, söz konusu protesto notasını en üst düzeyde İsrail hükümetine, İsrail Dışişleri Bakanlığına, İsrail Ordusuna, COGAT'a ve İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e göndermek üzere girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, en üst siyasi düzeyde yeni protesto girişimlerinde bulunmayı da şimdiden planlıyor." denildi.