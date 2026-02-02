İtfaiye Deprem Anı Ekipmanlarını Saklıyor - Son Dakika
İtfaiye Deprem Anı Ekipmanlarını Saklıyor

İtfaiye Deprem Anı Ekipmanlarını Saklıyor
02.02.2026 11:24
Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, depremlerde kullandıkları ekipmanları anı olarak depoluyor.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullandıkları ekipmanları anı olarak muhafaza ediyor.

Ekipler, müdürlük binasındaki depoda enkaz çalışmalarında kullandıkları kazma, kürek, baret, gözlük, el feneri, kıyafet, kesici ve delici aletleri saklıyor.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarının izlerini taşıyan ekipmanlar, 6 Şubat depremlerinin unutulmaması amacıyla depoda tutuluyor.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'ta deprem haberini aldığı ilk anda iş yerine geldiğini söyledi.

İş yerindeki arkadaşlarıyla toplantı yaptıklarını, ardından gruplara ayrıldıklarını anlatan Kahraman, Niğde'deki incelemelerinde yıkıma rastlamadıklarını belirtti.

Kahraman, daha sonra oluşturdukları ekiplerle Osmaniye ve Adıyaman'a hareket ettiklerini belirterek, "Devletimiz oradaydı, devlet ve millet kaynaşmış haldeydi. Jandarma, polis, sivil toplum kuruluşları oradaydı. El ele verip vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ekipmanları orada kullandık, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza o malzemelerle yardımcı olundu. Malzemelerin bir kısmını orada bıraktık, birazını da buraya getirdik. Depomuzu temizleyip malzemelerimizi koyduk, asrın felaketini gelecek itfaiyeci arkadaşlara anı olarak anlatalım diye." ifadelerini kullandı.

İtfaiye Amiri Mahmut Karsanba da 6 Şubat sabahı çocuklarını ailesine bıraktıktan sonra sağlık çalışanı eşiyle deprem bölgesine hareket ettiklerini dile getirdi.

Vatandaşların deprem bölgesine akın ettiğini anımsatan Karsanba, "Yollar tamamen araç seliydi. Türkiye oraya akın etmişti. Devlet ve millet olarak bir bütün, bir yumruk haline geldiğimizi orada da gördük. Bir hafta çalıştık. Bunlar bize emanet, biz bunları birlik beraberliğin ruhunu tetiklediği için elimizden geldiğince anı olarak saklayacağız. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." diye konuştu.

"O günün bir hatırası olarak raflarımızda duracak"

İtfaiye eri Abdullah Çavuş da şunları anlattı:

"24 saatlik uykusuzluğun ardından gider gitmez hiç istirahat etmeden arama kurtarma çalışmalarımıza başladık. Burada da çalıştığımız ekipmanlara bakınca yine o duygulara giriyoruz. Yine o zorlu günler aklımıza geliyor. Allah o günlerin tekrarını yaşatmasın. Ekipmanları saklamaya devam edeceğiz. O günleri duygu ve düşünce olarak tekrar yaşamaya devam edeceğiz. Memlekette nasıl dayanışma, birlik ve beraberlik olur, o günün bir hatırası olarak raflarımızda duracak. Biz bunlara gözümüz gibi bakacağız."

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, İtfaiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiye Deprem Anı Ekipmanlarını Saklıyor - Son Dakika

İtfaiye Deprem Anı Ekipmanlarını Saklıyor
