İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen İneği Kurtardı
İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen İneği Kurtardı

İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen İneği Kurtardı
25.01.2026 21:18
Niksar'da su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde su kuyusuna düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Harmancık Kabristanlığı mevkiinde bulunan bir su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ineğin zarar görmeden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, iş makinasının da desteğiyle yürütülen çalışma sonucunda kuyuya düşen ineği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

