İTHİB'de Ahmet Öksüz yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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İTHİB'de Ahmet Öksüz yeniden başkan seçildi

09.04.2022 10:46
İTHİB'de Ahmet Öksüz yeniden başkan seçildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, tek liste olarak seçime giren Ahmet Öksüz, yeniden başkan seçildi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, tek liste olarak seçime giren Ahmet Öksüz, yeniden başkan seçildi.

İTHİB açıklamasına göre, İTHİB Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Bir önceki dönemde İTHİB Başkanı olan Ahmet Öksüz, yeni dönemde güven tazeledi.

Açıklamada seçim sonrası konuşmasına yer verilen Ahmet Öksüz, "Seçim sonuçlarının tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda sektörümüze bir söz verdik.

Sektörümüzü dünyanın en büyük 5 tedarikçisinden biri yapacağız dedik. Bugün ise dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

" Birlik'le ihraç ettik, birlikte iftihar ediyoruz"

Sektöre değer kazandıran pek çok faaliyete birlikte imza attıklarını dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde de İTHİB Yönetim Kurulu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisimizin öncülüğü ve Ticaret Bakanlığımız destekleriyle Türk tekstili için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Yeni dönemde de en önemli hedefimiz güçlü projelerimizle sektörümüzü en iyi şekilde temsil etmek. İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede Dünya'nın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olacağız.

Bu başarıyı birlikte tesis etme yolunda; sorumluluğumuz büyük, heyecanımız baki, inancımız tam! Gelecekten kaygılı değil, umutluyuz. Çünkü "Birlik'le ihraç ettik, birlikte iftihar ediyoruz."

Birliğin Yönetim Kurulu listesi şöyle: Başkan: Kipaş Pazarlama ve Tic. AŞ - Ahmet Öksüz; Gülle Entegre Teks. İşlet. Emlak Danış. San. ve Tic. AŞ – İsmail Gülle; Hassan Teks. San. ve Tic. AŞ - Ahmet Şişman; Btd Tekstil San. ve Tic. AŞ - Mehmet Fatih Bilici; Zorluteks Tekstil Tic. ve San. AŞ - Necat Altın; Aydın Tekstil Tic. ve Paz. AŞ - Ali Sami Aydın; Migiboy Teks. San. ve Tic. AŞ - Vehbi Canpolat; Diktaş Dikiş İplik San. Tic. AŞ - Mustafa Denizer; Tepar Teks. San. ve Tic. AŞ - Sultan Tepe; Hefa Poliüretan Flok Suni Deri San. ve Dış Tic. AŞ - Murat Şahinler; Oma İplik AŞ - Orhan Aydın

Denetim Kurulu: Atlas Dunnage Paz. ve Tic. AŞ - İsmail Selim Akdoğan; İleri Dış Ticaret Anonim Şirketi - Birol Sezer; Hüma Fermuar Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ - Murat Özpehlivan

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Ahmet Öksüz, İstanbul, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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