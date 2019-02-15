İyi Parti'den Kayseri Şeker'e Ziyaret

İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.



İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer'de hazır bulundu.



Ziyarette Kayseri Şeker'de yeni kampanya dönemi hazırlıkları ve yeni kurulan Pancar Ekicileri Derneğinin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. - KAYSERİ

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