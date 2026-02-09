İYİ Parti ve Sendika Liderlerinden Görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın da katıldı.
