İyi Tasarım İzmir 10. Yılını 'Dirlik' Temasıyla Kutladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, "Dirlik" temasıyla bir buçuk ay süren tasarım yolculuğunu tamamladı. Kent genelinde gerçekleştirilen program kapsamında 90 etkinlik, 107 içerik üreticisi ve 2 bin 200'den fazla katılımcı yer aldı.

İzmir son bir buçuk ay boyunca "dirlik", "uyum" ve "dayanışma" kavramlarını İyi Tasarım/Good Design İzmir'in deneyimleriyle tartıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Akdeniz Akademisi öncülüğünde düzenlenen 10. İyi Tasarım/Good Design İzmir, bu yıl da kenti bir açık tasarım laboratuvarına dönüştürdü. 10 farklı mekanda gerçekleşen etkinliklerde; sergiler, paneller, atölyeler ve açık sınıflar aracılığıyla tasarımın kent yaşamındaki dönüştürücü etkisi ele alındı.

"Dirlik" birlikte iyileşmeyi anlatıyor

Etkinliğin kapanış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "İyi Tasarım İzmir on yılda kolektif bir özneye dönüşmüştür; bu yılın teması olan Dirlik de tam olarak bunu, yani birlikte iyileşmeyi anlatıyor" dedi. Yıldır, konuşmasında İzmir'in kültür, sanat ve tasarım alanındaki özgün konumuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Etik, estetik, teknik bilginin çoğulluğuyla, demokratik süreçlerle üretilen bu fikir, bugün onuncu yılına ulaşmış bir kolektif özneye dönüşmüştür. İyi Tasarım İzmir, yalnızca bir etkinlik değil; katılımcı bir kültürün, ortak aklın ve paylaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Bu yılın teması 'Dirlik' de etik ve politik bilincin muhtevasını oluşturan, "dünyaya karşı duyduğumuz sorumluluk" noktasında birleşmektedir. Böyle bir sorumluluk bu kenti hep birlikte iyileştirmek için duyduğumuz arzuyu takip etmekten geçiyor. İyi Tasarım İzmir, kolektif şifalanmanın bir örneğini oluşturuyor."

Güvenir: "İzmir'e olan borcumu İyi Tasarım ile ödedim"

Kapanışta konuşan İyi Tasarım İzmir Tema Küratörü Can Güvenir, "Dirlik" temasının kendileri için anlamını ifade ederek, "Tasarım, yalnızca bir nesneyi değil, bir fikri, bir davranışı ve bir toplumsal dönüşümü biçimlendirebilir. 'Dirlik' temasını seçmemizin nedeni buydu; çünkü yaşadığımız dünyada denge, uyum ve ortak üretim kavramları her zamankinden daha değerli. Yürüttüğümüz atölyeler, sergiler ve diğer etkinlikler serisi ile amacımız, tasarımın sosyal fayda üretme kapasitesini görünür kılmak, genç tasarımcılara bu alanda cesaret ve ilham vermekti. Bu tasarımın içinde olmayı çok istedim çünkü bu beni büyüten İzmir'e olan borcumdu. Şimdi borcumu ödedim" dedi.

10 farklı mekanda çok katmanlı bir deneyim

Etkinlikler, Tarihi Bıçakçı Han, Originn Creative Hub, İzmir Mimarlık Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi, İzmir Akdeniz Akademisi, Kültürpark, Basmane, Bergama Vapuru – Konak İskele, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve İzmir Mobilya Akademisi gibi kentin simgesel alanlarına yayıldı.

Her mekan, kendi atmosferi içinde farklı bir tasarım dili, üretim biçimi ve paylaşım alanı yarattı.

Sergiler, paneller, atölyeler, açık sınıflar

İyi Tasarım İzmir_10 kapsamında 15 sergi, 20 panel ve söyleşi, 39 atölye ve 7 açık sınıf düzenlendi. Sergilerde 800'ün üzerinde ziyaretçi ağırlanırken, 500'den fazla katılımcı atölye çalışmalarına katıldı. 100'ün üzerinde genç tasarımcı ve öğrenci, etkinlik içerisindeki farklı programlarla kent, ekoloji, sosyal etki ve sürdürülebilirlik üzerine tasarımlar geliştirdi. Bu yılın teması olan "Dirlik" etkinlik boyunca uyum, dayanışma, kolektif iyileşme ve birlikte yaşama kültürü üzerinden ele alındı.

Design for Good Podcast: Tasarımın sosyal etkisi

Etkinliğin dikkat çeken projelerinden biri de Design for Good Podcast – İyi Tasarım Özel Serisi "Dirlik" oldu. Sunuculuğunu Ece Bozca ve Can Güvenir'in üstlendiği özel podcast serisi, tasarımcılar, karar vericiler ve sosyal etki alanında çalışan aktörleri bir araya getirdi. Program, tasarımın yalnızca estetik bir disiplin değil, aynı zamanda sosyal dönüşümün bir aracı olduğunu vurguladı.

Tasarımda dirliğin ve dayanışmanın kenti: İzmir

İyi Tasarım İzmir_10, bu yıl hem yerel hem uluslararası düzeyde yankı uyandırdı.Tasarımcıları, sanatçıları, akademisyenleri ve yurttaşları bir araya getiren etkinlik, tasarımın iyileştirici, dönüştürücü ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. "İzmir artık yalnızca tasarımın değil, birlikte iyileşmenin de kenti" ifadeleriyle sona eren etkinlik, İzmir'in yaratıcı geleceği için umut dolu bir tablo çizdi.