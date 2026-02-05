İZBAN Su Bastı, Vatandaş Tepkili

'SÖYLENECEK BIRŞEY YOK HERŞEY MEYDANDA ZATEN'

Bölge sakinlerinden Emirhan Köylü, (51), "Söylenecek bir şey yok, her şey meydanda zaten. Belediyenin hizmetleri bunlar. Bir önlem yok, bir şey yok. İZBAN bitti, giden gitti. Gördüğünüz gibi her şey meydanda. İZBAN'ı su bastı, bir de kaza oldu. Bir cenazemiz de var. Söylenecek bir şey bulamıyoruz şu an. İtfaiye de geliyor ama hiçbir faydası yok. 3 saatte bu hale geldi buralar" dedi.