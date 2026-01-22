İzciler Ladik\'te Kış Kampı Yaptı

Türkiye İzcilik Federasyonu Samsun Temsilciliği, yarıyıl tatili dolayısıyla Ladik'te kamp gerçekleştirdi.
Zorlu kış şartlarında hayatta kalma ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla kamp yapan izciler, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret etti.
Topal, yarıyıl tatilinde minik yürekleri ile soğuk havayı ısıtan minik izcileri belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ilçede geçirecekleri süre boyunca çalışmalarına her türlü desteği vereceğini kaydetti.
İzcilerin kampı, 26 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
