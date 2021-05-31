İzinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Samsun'da define aramak için izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Gürün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kazak olarak kazı yapıldığı duyumunu alan jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada define aramak için kazı yapan B.E. (45) ve E.G.'yi (46) suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri kazı alanında yaptıkları aramada 1 adet ilaç motorlu pülverizatör, 1 adet hilti, 1 adet balyoz, 1 adet direk, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 6 adet hilti ucu, 4 adet murç, 1 adet şarjlı hilti, 1 adet hilti şarj aleti, 17 adet sabitleme direği ayağı, 2 adet plastik huni, 1 adet metre, 1 adet spatula, 1 litre motor yağı, 1 adet el feneri, 1 adet pülverizatör kablosu, 3 adet elmas hilti ucu, 6 adet hilti borusu, 1 adet T boru, 6 adet su anahtarı, 1 adet kargaburun, 1 adet pense, 2 adet alyan anahtar, 6 adet tornavida, 2 adet anahtar takımı. 1 adet çekiç ve 2 litre benzin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E. ve E.G., savcının talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. - SAMSUN