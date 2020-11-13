İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı - Son Dakika

İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı

13.11.2020 00:45

Euro 2020 Elemeler play-off turunda İzlanda'yı son dakikalarda attığı iki golle 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Macaristan mucizevi bir zafere imza attı. Son dakikalara İzlanda karşısında geride giren Macaristan 88. dakikada Loic Nego ve 90. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı.

Macaristan, ölüm grubu olarak nitelendirilen Fransa, Almanya, Portekiz'in bulunduğu F Grubu'nda yer alacak.

Gürcistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya da daha önce adını turnuvaya yazdırmıştı. Kuzey Makedonya C Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Ukrayna ile eşleşti.

TURNUVA 2021'DE

Koronavirüs nedeniyle bu senenin Haziran ayında yapılamayan Avrupa'nın ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası, 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya- Türkiye maçıyla start alacak.

İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı

Dominik Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası, Macaristan, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp hurdaya döndü! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı Eski futbolcu Peter Crouch: Marcelo'yu yumruklamak istedim Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Koronadan kaçış yok" deyip kritik 8 maddeyi sıraladı Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti         
23:33
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Koronavirüs kısıtlamaları Koronavirüs kısıtlamaları "kızamık" vakalarını arttırdı         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Salgını bitireceğinden eminim Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Salgını bitireceğinden eminim         
22:02
Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü         
21:44
Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı         
20:47
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 00:57:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei