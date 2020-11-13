İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı

Macaristan mucizevi bir zafere imza attı. Son dakikalara İzlanda karşısında geride giren Macaristan 88. dakikada Loic Nego ve 90. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı.

Macaristan, ölüm grubu olarak nitelendirilen Fransa, Almanya, Portekiz'in bulunduğu F Grubu'nda yer alacak.

Gürcistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya da daha önce adını turnuvaya yazdırmıştı. Kuzey Makedonya C Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Ukrayna ile eşleşti.

TURNUVA 2021'DE

Koronavirüs nedeniyle bu senenin Haziran ayında yapılamayan Avrupa'nın ülkeler düzeyindeki en büyük turnuvası, 11 Haziran 2021 tarihinde İtalya- Türkiye maçıyla start alacak.