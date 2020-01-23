İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremin İzmir'de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Soyer, İzmir'de de hissedilen ve korkuya neden olan depremle ilgili tüm kent genelinde çalışma yapıldığını belirtti.

Soyer, "İzmir'de herhangi bir olumsuzluk yok, Manisa'ya arama kurtarma aracı gönderdik." dedi.