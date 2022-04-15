İzmir'de 17 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İzmir'de 17 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

15.04.2022 18:19
İzmir'de 17 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İzmir'de 17 Nisan'da koşulacak 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) kapsamında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzmir'de 17 Nisan'da koşulacak 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) kapsamında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, organizasyon tarihinde 05.00-14.00 saatleri arasında Şair Eşref Bulvarı, Gazi Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Altınyol Anadolu Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Karşıyaka Yalı Bulvarı, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı trafiğe kapalı olacak.

Araç girişine kapalı güzergahta araçların park etmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Haydar Aliyev Bulvarı güzergahında trafik, kara tarafından tek yön gidiş-geliş olarak verilecek. Trafik akışı, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi, Yalı Bulvarı, Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostanlı istikametine tek yönlü olarak sağlanacak.

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Karşıyaka, Tragger, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de 17 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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