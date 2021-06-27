İzmir'de başı kesik köpeklerle ilgili 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, mahalleli tarafından beslenen 3 yavru köpeğin başları kesilmiş olarak ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Köpekleri cansız halde bulduklarını söyleyen Türkmenistan uyruklu 2 kişi, çalışma izinleri olmadığı için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Çeşme'nin Paşalimanı Mahallesi sakinleri, 2 Haziran'da, 5419 Sokak'taki bir çöp konteynerinin yanında bacakları bağlı, başı kesilmiş, bir yavru köpek buldu. Mahalleli, çevrede yaptıkları incelemede toprak alanda gömülmüş vaziyette 2 köpeği daha ölü buldu. Köpeklerin mahalledeki hayvanseverlerin beslediği hayvanlar olduğu belirlendi. Hayvanseverler tarafından beslenen köpeklerden birinin de ortadan kaybolduğu öğrenildi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki kişinin, ölü bir köpeği konteynerin bulunduğu bölgeye çektiği tespit edildi. Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, köpeği ölü olarak bulduklarını ve kötü koktuğu için çöp konteynerinin yanına çektiklerini söyledikleri öğrenildi. Çalışma izinleri olmadığı belirlenen 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.