İzmir'de Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik dinlenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Emek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yüksek sesle müzik dinledikleri öne sürülen kişiler ile durumdan rahatsız olanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi bıçak ve darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi.