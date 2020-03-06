İzmir'de denize emek veren kadınlar bir araya geldi - Son Dakika
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İzmir'de denize emek veren kadınlar bir araya geldi

6 saat önce

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kadınların katılımıyla "Denizin İncileri" konulu etkinlik düzenlendi.

İzmir'de denize emek veren kadınlar bir araya geldi, System.String[]

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kadınların katılımıyla "Denizin İncileri" konulu etkinlik düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi Derneği (DEFMED) ile Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğe aralarında kaptanlar, lojistik şirketi yöneticileri ve denizcilik şirketi çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kadın katıldı.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı etkinlikte "Deniz ve Kadın" konulu panel düzenlendi.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BİMCO) Başkanı ve Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, paneldeki konuşmasında tüm kadınların "dikenlerle dolu hayatlarını güllerle donatmak için çalıştığını" belirtti.

Kadınların kanadının kırılmaması, umutlarının kaybolmaması gerektiğini kaydeden Kaptanoğlu, "Zor bir meslek olan denizciliğin bütün iş kollarında canını dişine takarak mücadele eden kadınlar var. Bu nedenle son derece mutlu ve gururluyum." dedi.

Kaptanoğlu, kadınların yönetim mekanizmasında daha çok yer alması gerektiğine işaret ederek, "Yönetimdeki kadınlar toplumu ileri taşıyor. STK, iş dünyası, hükümetler kadınların istihdama etkin katılımı için adımlar atıyor. Cinsiyet eşitliği kavramını rakamlardan ibaret görmemeliyiz ve bu rakamlara yeni boyut kazandırmalıyız. Bir değişimin başladığını hep beraber görüyoruz. Kadınlar denizcilik sektöründe varlar ve çok başarılılar ancak görünür değiller." diye konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Grubu İcra Kurulu Başkanı Diane Arcas Göçmez ise denizcilikte ve lojistikte kadınlara yönelik projelere imza attıklarını belirterek her iki sektöre de kadınların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kadınların yönetici olmasını da desteklediklerini dile getiren Göçmez, "Arkas olarak kadınları desteklemeye devam edeceğiz. 1,2 milyon denizcinin sadece yüzde 2'si kadın. Bu rakamın artması gerekiyor. Kadının olmadığı toplumlarda demokratik, sosyal ve ekonomik gelişmenin olması beklenemez. Şirket olarak kendi üzerimize düşen görevi çok iyi başardığımızı düşünüyorum. 2019'da kadın istihdam oranı şirketimizde yüzde 60'ları buldu." dedi.

Panelin ardından Anıl Sayan'a ait "Yelkenler Fora" adlı resim sergisi açıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Denizcilik, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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