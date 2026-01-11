İzmir'de Flamingo Kurtarıldı - Son Dakika
İzmir'de Flamingo Kurtarıldı

İzmir\'de Flamingo Kurtarıldı
11.01.2026 12:17
İzmir'de ayağına dolanan misina nedeniyle zorlanan flamingo kurtarılarak sağlıkla kıyıya çıkarıldı.

İzmir'de ayağına dolanan misina nedeniyle hareket etmekte zorlanan flamingo kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnciraltı Barış Manço Köprüsü yakınlarında denizdeki bir flamingonun ayağına olta misinası dolandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye dalgıçlarından oluşan 4 kişilik ekip, flamingonun bulunduğu alanda kurtarma çalışması başlattı.

Flamingo kıyıya çıkarıldı. Ayağındaki hareket kabiliyetini kısıtlayan misina kesildi.

Açıklamada, denizlerde ve sulak alanlarda bırakılan balıkçı misinalarının kuşlar ve deniz canlıları için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilerek, misina ve benzeri atıkların doğaya bırakılmaması ve çevreye karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Çevre, Doğa

Son Dakika Güncel İzmir'de Flamingo Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Flamingo Kurtarıldı - Son Dakika
