İzmir'de Guatemala ile İş Birliği Görüşmesi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede karşılıklı iş birliği olanakları ele alındı.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı.

Tugay'dan iş birliği mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, coğrafi olarak uzak olunmasına rağmen kültürel yakınlaşma sayesinde başarılı iş birliklerinin mümkün olabileceğini belirtti. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ticari kuruluşların bu süreçte etkin rol oynayabileceğini söyleyen Tugay, ortak sorunlara derinlemesine yaklaşarak birlikte çözüm üretebileceklerini ve bu sayede ülkelerin kalkınmasına katkı sağlanabileceğini kaydetti. Başkan Tugay, gastronomi alanında da iş birliği yapılabileceğini, ortak etkinlik veya çalıştay düzenlenmesinden memnuniyet duyacağını ifade etti.

Recinos: İzmir'in deneyimlerinden faydalanabiliriz

Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, İzmir'de fahri konsolosluğun açılmasını çok kıymetli bulduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. İzmir'in çevre, turizm ve liman yönetimi konularındaki deneyimlerinden faydalanabileceklerini söyleyen Recinos, Guatemala'daki fırsatların Türk iş insanları için son derece ilgi çekici olduğunu vurguladı.