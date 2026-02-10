İzmir\'de Güvercin Kümesinde Silah Operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bir adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca yapıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Buradaki güvercin kümesinde yapılan aramada 124 ruhsatsız tabanca, 76 tabanca sürgüsü, 28 tabanca namlusu ile 39 icra mili ve yayı ele geçirildi. Operasyon kapsamında U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19), gözaltına alındı.
