İzmir'de İZBAN seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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İzmir'de İZBAN seferleri yeniden başladı

27.04.2022 12:26
İzmir'de İZBAN seferleri yeniden başladı

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN seferleri yeniden başladı.

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN seferleri yeniden başladı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, Kemer bölgesinde sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi dolayısıyla aksayan seferlerin yeniden başladığı ve sistemdeki gecikmelerin kısa süre sonra düzeleceği kaydedildi.

İZBAN seferlerinde bu sabah aksama yaşanmıştı. İZBAN'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon kablolarının Kemer bölgesinde vandalizm nedeniyle zarar görmesi nedeniyle seferlerimizde kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verilmişti.

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Kemer, İzmir, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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