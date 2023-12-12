İZBAN\'a İki Yeni İstasyon İhalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Banliyo Sistemi'ne (İZBAN) bölge halkının talepleri doğrultusunda biri Asarlık, diğeri de Koyundere'de olmak üzere iki yeni istasyon yapmak için ihaleye çıkacak.

İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a iki yeni istasyon daha kazandırıyor. İzmir'in kuzey-güney hattında hizmet veren İZBAN'da, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi ve Çiğli'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde daha önce çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Menemen'de de vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçti. Katılımcı yönetim anlayışının bir sonucu olarak Asarlık ve Koyundere'de çalışmalara başlayan Büyükşehir, 27 Aralık'ta ön yeterlilik ihalesine çıkacak. Halen yapımı devam eden Lale Mahallesi ve Katip Çelebi Üniversitesi bölgesindeki istasyonlar ile Asarlık ve Koyundere istasyonlarıyla toplam durak sayısı 45'e çıkacak.

YER ÜSTÜ İSTASYONU OLACAK

Menemen Asarlık ve Koyundere'de yapılacak istasyonlar, yer üstü istasyonu olarak tasarlanacak. Egekent-2 ve Menemen İZBAN istasyonları arasında kalan bölgede halkın talepleri ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak raylı sistem hattı ile konforlu bir şekilde seyahat imkanı sağlanacak.

İHALE 27 ARALIK'TA

Ön yeterlilik ihalesi 27 Aralık'ta yapılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak proje çalışmaları 8 ayda tamamlanacak. Projelerin TCDD tarafından onaylanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İZBAN'da, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi ve Çiğli'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde açılacak istasyonlar için çalışmalar da hızla sürüyor. Her iki bölgede de çalışmaların yapılacağı alanlarda araç ve yaya geçişleri için gerekli UKOME kararları alınarak geçici trafik deplasmanları yapıldı. Konak- Gürçeşme bölgesinde yer alacak istasyonda zemin güçlendirme çalışmaları peron temel imalatları sürüyor. Katip Çelebi bölgesinde ise zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra peron betonarme imalatlarına başlanacak.