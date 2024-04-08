İzmir\'de Ramazan Bayramı\'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, kabristanlara özel otobüs seferleri de düzenleyecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
ESHOT otobüs seferleri
ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, kamu personelinin idari izinli sayılacağı 8-9 Nisan günlerinde, takviye seferlerle güçlendirilmiş cumartesi sefer programına göre çalışacak. Bayram günlerinde ise yine takviye seferlerle güçlendirilmiş pazar çalışma programı uygulanacak. Bayram boyunca orman köyü hatları da hizmete devam edecek.
Kabristan hatları
ESHOT otobüsleri, Arife günü ile bayramın ilk iki gününde tüm kabristanlara ek seferler de yapacak. Hizmet verecek hatlar şöyle:
914/ Karşıyaka İskele - Doğançay Kabristanı
915/ Karşıyaka İskele - Örnekköy Kabristanı
917/ F. Altay - Balçova Kabristanı
918/ F.Altay - Narlıdere Aşağı Kabristan
919/ Konak - Karabağlar Kabristanı
922/ Konak - Yeşilyurt Kabristanı
923/ Bornova - Hacılarkırı Kabristanı
924/ Bornova - Eski Bornova Kabristanı
925/ Konak - Hacılarkırı Kabristanı
926/ Şirinyer - Eski/Yeni Kabristan
927/ Bornova - Yeni Bornova Kabristanı
928/ F.Altay - Tırazlı Kabristanı
929/ Şirinyer - Karacaağaç Kabristanı
932/ Ulukent - Günerli Kabriastanı
934/ Gaziemir Semt Garajı - Küner Kabristanı
ESHOT'un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek.
Metro ve tramvay programı
İzmir Metrosu'nda seferler, bayram boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı'nda 06.00-11.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 11.00-21.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapılacak. Karşıyaka Tramvayı 06.00-07.00 saat diliminde 15 dakikada bir; 07.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak. Çiğli Tramvayı'nda ise 06.00-00.20 saatleri arasında Mavi Hat'ta 16 dakikada bir; Kırmızı Hat'ta 15 dakikada bir seferler devam edecek.
İZDENİZ gemileri
İZDENİZ'de 8 Nisan Pazartesi ve Arife günü olan 9 Nisan Salı günlerinde hafta içi sefer tarifesi uygulanacak. 10-14 Nisan tarihleri arasında ise gemiler "Hafta Sonu Sefer Tarifesi" ile hizmet verecek. Baykuş seferleri, 9-13 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Yolcu yoğunluğa göre Karşıyaka - Konak ve Karşıyaka - Alsancak hatlarında; araç yoğunluğuna göre de Bostanlı - Üçkuyular hattında ek seferler düzenlenecek. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir'de Ramazan Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika
İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli Kütüphane, gazete, dergi, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını dijitalleştirerek vatandaşların çevrimiçi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yer alan Makuleke kabilesi, vahşi doğa turizmiyle kalkınma konusunda başarılı bir örnek oluşturuyor. Kabile, Kruger Ulusal Parkı ile işbirliği yaparak bölgedeki turistik tesislerin işletmesini üstleniyor ve yerel halka istihdam sağlıyor. Bu sayede kaçak avcılıkla mücadele edilirken, bölgenin doğal çeşitliliği korunuyor.
Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayyum olarak göreve başladıklarında belediyenin borç batağında olduğunu ve birçok hizmette aksamalar yaşandığını belirtti. Polat, ilk olarak belediye borç yükünden kurtardıklarını, ardından başta alt yapı olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
Düzce'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları sonucunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü şampiyon oldu. Ligde 16 kulüp ve 72 sporcu yer aldı ve 11 gün süren müsabakaların ardından Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, Zirve Gençlik ve Spor Kulübü'nü finalde mağlup ederek şampiyonluk elde etti.
Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?