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Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz olacak - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz olacak

Son Güncelleme: 17.10.2023 00:42

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Gayrettepe, Marmaray, İZBAN, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz olacak - Son Dakika


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00:42 Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz olacak
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SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz olacak - Son Dakika
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