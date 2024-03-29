İZBAN'da teknik arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü - Son Dakika
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Yerel

İZBAN'da teknik arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İZBAN\'da teknik arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İzmir'de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı. Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.03.2024 22:03
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İzmir'de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti.

İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolculara zorlu anlar yaşattı. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.

Birbirlerini raylardan yukarıya çekerek istasyona çıktılar

Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İZBAN'da teknik arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü - Son Dakika

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