Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram Tatili Boyunca Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını belirterek, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek." dedi.
Bakanı Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti ve bayram öncesi alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.
Bayramda 30-35 milyon kişinin, yurt içinde seyahat edeceğini öngördüklerini bildiren Uraloğlu, kara yolu, demir yolu ve hava yolunda gidiş-dönüş seyahatleriyle yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılacağını söyledi. Milyonlarca vatandaşın seyahatiyle yurtta bir nevi "kavimler göçü" yaşanacağını dile getiren Uraloğlu, yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.
Uraloğlu, 68 bin 680 kilometrelik kara yolu ağında tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını değinerek, "7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." diye konuştu.
"Fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz"
Trafiğin yoğun olduğu kara yolu güzergahlarında yol çalışmalarına ara verdiklerini aktaran Uraloğlu, trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını belirtti. Uraloğlu, tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyeye indirdiklerini kaydetti. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtıklarının altını çizen Uraloğlu, böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceklerini ifade etti.
Uraloğlu, otobüs terminallerinde denetimleri artırdıklarını bildirerek, şöyle devam etti:
"Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk. Özellikle otoyollardaki yoğunluğun önüne geçmek adına, bir müddettir hayata geçirdiğimiz serbest geçiş sistemi ile ana güzergahların birçoğunda gişe alanları hiç hissedilmeden geçilmiş olacak. Otobüs firmalarına, turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik izin verdik. Ek seferler konulmak suretiyle, taleplerin karşılanması için talepte bulunduk. Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz. Vatandaşlarımız yola çıkmadan ücretsiz Alo 123 ya da 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar ile hava durumu ve önemli yerler hakkında bilgi alabilecekler."
Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, 5-15 Nisan tarihlerinde demir yolu taşımacılığında da hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittiklerini söyledi.
"Yüksek hızlı tren hatlarında, kapasitesi artışı sağladık"
Uraloğlu, yüksek hızlı tren hatlarında, 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltukluk kapasite artışı sağladıklarına dikkati çekerek, "Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13'ten 14+14'e, Konya-İstanbul hattında 4+4'ten 5+5'e yükselttik. Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi, cumartesi günleri de işletilecek. Hızlı trenlerde olduğu gibi ana hat ve bölgesel trenlerde de ilave vagon ile 15 bin 200 koltuk artışı sağladık. İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, gibi önemli bölgesel trenlere pulman ve yataklı vagonlar ilave ettik." dedi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ilgili tüm birimlerinin de bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personelin tüm birimlerle koordinasyon içinde çalışacağını aktardı.
Uraloğlu, seyahate çıkacaklara, mutlaka emniyet kemerlerini takmaları, gerektiğinde dinlenmeleri ve hız sınırlarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram Tatili Boyunca Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçında Erzurumspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor liderliğini sürdürürken, Altay'ın Süper Lig'e yükselmesi için hafta sonunda galibiyet alması gerekiyor.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşuları ve dar alan çalışmaları yaptı. Yenileme çalışmaları da gerçekleştirilen antrenmanın ardından Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde iş insanları ve siyasiler bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, çevre düzeni planını gündeme alacaklarını ve şehri yeniden planlamak gerektiğini belirtti.
Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında, özel sporcuların katkılarıyla bir araya gelindi. Ankara Tacettin Dergahı'nda bulunan iftar çadırında yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. İftarın sponsorluğunu TÖSEV üstlendi ve yemek servisleri down sendromlu özel sporcular tarafından yapıldı.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırma operasyonlarını askıya aldı. Open Arms ve WCK'nın desteğiyle Gazze'ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım söz konusu saldırının ardından bölgeye teslim edilmeden GKRY'ye geri dönmüştü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Panama ve Moğolistan'da düzenlediği ramazan programları kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı. Panama'da adalarda yaşayan 100 aileye gıda kolileri teslim edilirken, Moğolistan'da 1200 dar gelirli aileye gıda paketi dağıtıldı. Yardımlar, TİKA'nın bölgedeki ilk uluslararası kuruluş olması nedeniyle takdir topladı.
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?