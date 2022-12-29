Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

29.12.2022 09:17

Yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak ücretsiz ulaşım hizmeti, 2 Ocak saat 00.00'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karar Sayısı: 6621 Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28/12/2022 TARİHLİ VE 6621 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 24.00'a kadar Başkentray, Marmaray ve 1ZBAN seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayıh Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

MADDE 2- (I) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (I) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. "

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • sait acar: Ne kadar belediye gelirlerine darbe vurursanız vurun.yaptıklarınız sizin oy oranınıza aksi tesir yaptığını bilin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

Marmaray, İZBAN, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:12 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi! İşte yılbaşı gecesi alınacak önlemler
10:00 3 ay önce doğum yapan ünlü model Adriana Lima görüntüsüyle şaşkına çevirdi
09:59 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hukuka aykırı olarak işgal edilen Keçi Adası'ndan Bodrum'a karşı bayrakla poz verdi
09:47 Merakla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın arasındaki samimiyet dikkat çekti
09:39 İlk kez duyuyormuş gibi şaşırmıştı! Açıklanan EYT düzenlemesinden sonra Nebati'den dikkat çeken paylaşım
09:33 EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler
09:29 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret! Bugün görüşmeleri bekleniyor
09:04 Bakan Akar, Suriye ile 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı: Bölgede istikrar sağlamak için neler yapılabileceğini konuştuk
08:53 EYT kararından sonra detaylar da belli oldu! İşte merak edilen 8 sorunun cevabı
08:42 Didem Soydan'dan cüretkar poz! İçine hiçbir şey giymediği transparan elbisesiyle nefes kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 10:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement