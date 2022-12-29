Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karar Sayısı: 6621 Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28/12/2022 TARİHLİ VE 6621 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 24.00'a kadar Başkentray, Marmaray ve 1ZBAN seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayıh Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

MADDE 2- (I) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (I) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. "