Üye Girişi
Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı

03.01.2022 12:53
Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı

Çiğli Belediyesi, Katip Çelebi Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere final haftası boyunca her sabah sıcak çorba ikramında bulunacak.

Çiğli Belediyesi, Katip Çelebi Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere final haftası boyunca her sabah sıcak çorba ikramında bulunacak.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi'nde, eğitim gören öğrencilerin ihtiyacıyla yakından ilgilenen Çiğli Belediyesi, üniversiteli öğrencilerinin güne sağlıklı beslenerek başlaması amacıyla final haftasında sıcak çorba servisi yapacak. Her sabah 08: 00 ile 09: 00 saatleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi girişinde ve İZBAN Egekent durağında bulunacak Çiğli Belediyesi ekipleri öğrencilere sıcak çorba ikram edecek.

Başkan Gümrükçü: "Öğrencilerimizin yanındayız"

Yeni yılın ilk mesai gününde, Katip Çelebi Üniversitesi'nde kurulan sıcak çorba dağıtım noktalarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Katip Çelebi Üniversitesi'nde eğitim görmek adına ülkemizin birçok şehrinden ve dünyanın farklı ülkelerinden Çiğlimize gelen öğrencilerin rahat, güvenli ve huzurlu bir eğitim yaşamı sürmeleri için çalışıyoruz. Önceki yıllarda da gerçekleştirdiğimiz sıcak çorba ikramı öğrencilerimiz tarafından ilgiyle ve mutlulukla karşılanmıştı. Bu durumu göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin zorlu final sınavlarına hazırlandıkları soğuk kış günlerinde derslerine konsantre olmaları ve güne sağlıklı beslenerek başlamaları amacıyla sıcak çorba servisini yeniden başlattık. Final haftası boyunca ikramlarımız devam edecek. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğiz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı
Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı

YORUMLAR
500

Çiğli Belediyesi, Çelebi, İZBAN, Çiğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika


Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi         
12:52
Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı         
12:45
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
12:45 Muğla'da 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin feci ölümü! İhmal iddiaları gündeme geldi
12:44 Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:21 Hindistan'da çirkin olay! Müslüman kadınlar internetten "satışa çıkarıldı"
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 13:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement