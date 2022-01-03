Çiğli Belediyesinden üniversitelilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, Katip Çelebi Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere final haftası boyunca her sabah sıcak çorba ikramında bulunacak.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi'nde, eğitim gören öğrencilerin ihtiyacıyla yakından ilgilenen Çiğli Belediyesi, üniversiteli öğrencilerinin güne sağlıklı beslenerek başlaması amacıyla final haftasında sıcak çorba servisi yapacak. Her sabah 08: 00 ile 09: 00 saatleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi girişinde ve İZBAN Egekent durağında bulunacak Çiğli Belediyesi ekipleri öğrencilere sıcak çorba ikram edecek.

Başkan Gümrükçü: "Öğrencilerimizin yanındayız"

Yeni yılın ilk mesai gününde, Katip Çelebi Üniversitesi'nde kurulan sıcak çorba dağıtım noktalarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Katip Çelebi Üniversitesi'nde eğitim görmek adına ülkemizin birçok şehrinden ve dünyanın farklı ülkelerinden Çiğlimize gelen öğrencilerin rahat, güvenli ve huzurlu bir eğitim yaşamı sürmeleri için çalışıyoruz. Önceki yıllarda da gerçekleştirdiğimiz sıcak çorba ikramı öğrencilerimiz tarafından ilgiyle ve mutlulukla karşılanmıştı. Bu durumu göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin zorlu final sınavlarına hazırlandıkları soğuk kış günlerinde derslerine konsantre olmaları ve güne sağlıklı beslenerek başlamaları amacıyla sıcak çorba servisini yeniden başlattık. Final haftası boyunca ikramlarımız devam edecek. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğiz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR