İzmir'de koronavirüs denetimlerinde 795 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

İZMİR'de, alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan koronavirüs denetimlerinde 795 bin 711 TL idari para cezesı kesildi.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürerken, İzmir'de denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri, işyerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetimlere 447 denetim ekibi ile 1216 personel katıldı. 41 alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetlemede, 1 alışveriş merkezine 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Tedbirler kapsamında 7 bin 96 iş yerini denetlendi ve 20 iş yerine 46 bin 661 lira idari para cezası kesilirken 4 iş yerine suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, denetimlerde maske zorunluluğuna uymayan 803 kişiye 745 bin 900 lira idari para cezası kesilirken 3 bin 157 kişi hakkında suç duyurusu gerçekleştirildi.