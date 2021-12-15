Üye Girişi
İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika

İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı

15.12.2021 08:52
İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imza törenine İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin sosyal, bilişsel gelişimlerini desteklemek, devinimsel gelişimlerini belirlemek, öğrencileri okul sporlarına dahil etmek, kulüpler ile işbirliği yaparak öğrencilerin aktif katılımını sağlamak ve farklı spor branşlarında yarışmaya yönelik sporcular yetiştirmek amacıyla 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Protokol kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde, farklı spor federasyonları ile yapılacak işbirliği, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla belirlenecek çeşitli projelerin uygulanma aşamalarındaki ayrıntıların planlanarak sistemin etkin ve kesintisiz sürdürülmesi sağlanacak.

Protokolün hedefleri arasında öğrencileri bağımlılık riski taşıyan davranışlardan korumak ve İzmir ilinin farklı spor branşlarındaki etkinliğini ve başarısını arttırmak yer alıyor. Okul spor faaliyetlerinin arttırılması, okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısının artırılarak katılımlarının niteliklerinin geliştirilmesi, projeye dahil edilen gençlerin farklı spor branşları ile tanıştırılması, dezavantajlı gruplara özel proje ve eğitimlerin planlanması, okul veli öğrenci kulüp işbirliğinin geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayılarının arttırılması gibi birçok hedefi kapsayan bu protokol gereği gençlik kampları düzenlemek, doğa yürüyüşleri, çevre temizliği, doğada yaşam, hayvanların korunması gibi sosyal sorumluluk projeleri planlanıyor. Öğrenciler bu sayede spor olgusunun; özgüven, disiplin, ahlak, yaratıcılık, fair play, arkadaşlık duyguları, vatan sevgisi, olimpizm gibi kazanımlarını elde edecek.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici protokol imza töreninde yaptığı konuşmadaişbirliğinin önemini vurguladı. Protokolde emeği geçen herkese teşekkür eden Eskici '' İki kurumun işbirliği içinde olması sayesinde İzmir'de 5000 e yakın spor müsabakası yapıldı, bu güzel güç birliği daha birçok başarılı faaliyete vesile olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrı olması düşünülemez.'' dedi. Eğitimlerine devam eden gençlerin aynı zamanda sportif başarılara da imza atmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Eskici, protokolün hayırlı olması dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür protokol imza töreninde yaptığı konuşmada kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek ''İş birliği içinde hem mekânsal hem de insan kaynağı anlamında güçlerimizi birleştirerek İzmir'de çok daha güzel işler yapacağız. Verilen emekler daha görülür hale gelecek. Bu birliktelik sayesinde daha yeni organizasyonların, daha farklı çalışmaların olmasını temenni ediyoruz.''dedi. Gençleri geleceğe hazırlarken çıkış noktasının yalnızca akademik eğitim değil, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal anlamda da çok yönlü gelişimlerinin esas olduğunun altını çizdi ve bu protokolle güzel çalışmalara imza atılacağına inandığını söyledi.

İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı

milli eğitim bakanlığı, gençlik, İzmir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 Aralık Çarşamba Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 08:51 15 Aralık Çarşamba Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var 08:35 Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek 00:00 Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor 18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü 14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor

Son Dakika Haberleri
08:52 Asgari ücrete prim mi geliyor?
08:50 15 Aralık Çarşamba Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
08:43 Didem Arslan Yılmaz'dan rakiplerine: Ahlaksız, namussuz, vicdansız!
08:35 Annesini sevgilisiyle yakaladı! Önce inkar ettiler, şimdi sevgilisinden bir kardeşi var
08:31 Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı
08:20 İddia: Millet İttifakı büyüyor, adı da değişiyor
08:12 Hava muhalefeti: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
08:10 Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor
08:05 Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı
08:04 Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti
Asgari ücrete prim mi geliyor? Asgari ücrete prim mi geliyor?         
08:53
Didem Arslan Yılmaz'dan rakiplerine: Ahlaksız, namussuz, vicdansız! Didem Arslan Yılmaz'dan rakiplerine: Ahlaksız, namussuz, vicdansız!         
08:44
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 08:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement