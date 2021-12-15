İzmir de 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilerin sosyal, bilişsel gelişimlerini desteklemek, devinimsel gelişimlerini belirlemek, öğrencileri okul sporlarına dahil etmek, kulüpler ile işbirliği yaparak öğrencilerin aktif katılımını sağlamak ve farklı spor branşlarında yarışmaya yönelik sporcular yetiştirmek amacıyla 'Sportif ve Sosyal Sorumluluk İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Protokol kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde, farklı spor federasyonları ile yapılacak işbirliği, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla belirlenecek çeşitli projelerin uygulanma aşamalarındaki ayrıntıların planlanarak sistemin etkin ve kesintisiz sürdürülmesi sağlanacak.

Protokolün hedefleri arasında öğrencileri bağımlılık riski taşıyan davranışlardan korumak ve İzmir ilinin farklı spor branşlarındaki etkinliğini ve başarısını arttırmak yer alıyor. Okul spor faaliyetlerinin arttırılması, okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısının artırılarak katılımlarının niteliklerinin geliştirilmesi, projeye dahil edilen gençlerin farklı spor branşları ile tanıştırılması, dezavantajlı gruplara özel proje ve eğitimlerin planlanması, okul veli öğrenci kulüp işbirliğinin geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayılarının arttırılması gibi birçok hedefi kapsayan bu protokol gereği gençlik kampları düzenlemek, doğa yürüyüşleri, çevre temizliği, doğada yaşam, hayvanların korunması gibi sosyal sorumluluk projeleri planlanıyor. Öğrenciler bu sayede spor olgusunun; özgüven, disiplin, ahlak, yaratıcılık, fair play, arkadaşlık duyguları, vatan sevgisi, olimpizm gibi kazanımlarını elde edecek.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici protokol imza töreninde yaptığı konuşmadaişbirliğinin önemini vurguladı. Protokolde emeği geçen herkese teşekkür eden Eskici '' İki kurumun işbirliği içinde olması sayesinde İzmir'de 5000 e yakın spor müsabakası yapıldı, bu güzel güç birliği daha birçok başarılı faaliyete vesile olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrı olması düşünülemez.'' dedi. Eğitimlerine devam eden gençlerin aynı zamanda sportif başarılara da imza atmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Eskici, protokolün hayırlı olması dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür protokol imza töreninde yaptığı konuşmada kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek ''İş birliği içinde hem mekânsal hem de insan kaynağı anlamında güçlerimizi birleştirerek İzmir'de çok daha güzel işler yapacağız. Verilen emekler daha görülür hale gelecek. Bu birliktelik sayesinde daha yeni organizasyonların, daha farklı çalışmaların olmasını temenni ediyoruz.''dedi. Gençleri geleceğe hazırlarken çıkış noktasının yalnızca akademik eğitim değil, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal anlamda da çok yönlü gelişimlerinin esas olduğunun altını çizdi ve bu protokolle güzel çalışmalara imza atılacağına inandığını söyledi.