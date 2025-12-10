İzmir'de Su Kesintileri Artık Her Gün Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Su Kesintileri Artık Her Gün Uygulanacak

İzmir\'de Su Kesintileri Artık Her Gün Uygulanacak
10.12.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle İzmir'de su kesintileri, yeni planlama ile her gün 23.00-05.00 saatlerinde olacak.

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

İZMİR'DE SU KRİZİ BÜYÜYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

SULAR HER GÜN KESİLECEK

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak. Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Kesintileri Artık Her Gün Uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisiyle konuşmak için geldiği okul önünde intihara kalkıştı Eski sevgilisiyle konuşmak için geldiği okul önünde intihara kalkıştı
Babacan’dan asgari ücret için rakam ve oran verdi Babacan'dan asgari ücret için rakam ve oran verdi
Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular
Mide ameliyatına gitti, canından oldu Nedeni ailesini isyan ettirdi Mide ameliyatına gitti, canından oldu! Nedeni ailesini isyan ettirdi
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi
ABD’li bakanlar havalimanında barfiks yarışına girdi ABD'li bakanlar havalimanında barfiks yarışına girdi

19:00
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede Gazeteciye böyle saldırdı
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı
18:39
Bakan Fidan: Suriye’nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz
18:03
Bingölspor’un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker’den geldi
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi
17:27
İstanbul’da ölmek bile ateş pahası Son yapılacak zam öyle böyle değil
İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil
17:17
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı
16:31
Meclis’te ender görülecek bir an: CHP’li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 20:03:51. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Kesintileri Artık Her Gün Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.