İzmir'de Su Konferansı Düzenlenecek
Ekonomi

İzmir'de Su Konferansı Düzenlenecek

07.01.2026 13:45
ESİAD ev sahipliğinde düzenlenecek konferansta su kaynakları yönetimi ele alınacak.

İzmir'de, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ev sahipliğinde, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsasının (İTB) katkılarıyla su konferansı gerçekleştirilecek.

ESİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde 13 Ocak'ta düzenlenecek konferansta "Tarımda Su", "Sanayide Su" ve "Kentlerde Su" başlıklı üç oturum yapılacak.

Oturumlarda uzmanlarca su kaynaklarının yönetimi, verimlilik uygulamaları ve sektörel yaklaşımlar ele alınacak.

Konferansta iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelerek su yönetimine ilişkin deneyim ve iyi uygulamalar paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, su krizine karşı kolektif hareket etmenin hayatı önem taşıdığına işaret etti.

Suyun üretim politikalarından kent yaşamına kadar geniş alanda strateji belirleyici unsur haline geldiğini kaydeden Zorlu, "Suyu doğru yönetmek ve gelecek nesillere güvenle aktarabilmek için iş dünyasının, kamunun ve akademinin ortak bir zeminde buluşmasını son derece önemsiyoruz. Su Konferansı ile farklı sektörlerdeki bilgi birikimini ve deneyimi bir araya getiriyoruz. Amacımız suyun geleceğine dair güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir vizyon geliştirilmesine katkı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da susuzluğun dünya gündemin ilk sırasına yerleştiğini aktardı.

Türkiye ve İzmir'de su stresinin derinden yaşandığına değinen Yorgancılar, "Sanayiden tarıma, enerjiden günlük yaşama kadar tüm alanlarda suyu daha verimli, daha bilinçli ve daha sorumlu kullanmamız gerekiyor. Bugün suya sahip çıkmayı, her alanda yarının sürdürülebilir yaşamını güvence altına almak ve olası su savaşlarına hazırlıklı olmak için stratejik ve zaruri bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTB Başkanı Işınsu Kestelli de Türkiye'de son 50 yılda 36 gölün kuruduğunu, 14 gölün ise kuruma riskiyle karşı karşıya kaldığını, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Su Konferansı Düzenlenecek - Son Dakika

