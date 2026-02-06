İzmir\'de Suçlu Şahıslar Sele Kapıldı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan otomobilde Türkkal kardeşlerin yanı sıra, D.Y. ve T.D.'nin olduğu öğrenildi. D.Y. ve T.D.'nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtildi. D.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan ve 3 farklı suçtan aranması olduğu bildirilen T.D.'nin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,