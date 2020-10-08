İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Bayındır ilçelerinden operasyon düzenledi.
Operasyonlarda K.T, F.T, M.B ve T.B. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 5,5 kilogram kubar esrar, 48 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 10 sentetik hap, kurusıkı tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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