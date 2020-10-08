İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 5,5 kilogram kubar esrar, 48 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 10 sentetik hap, kurusıkı tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda K.T, F.T, M.B ve T.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Bayındır ilçelerinden operasyon düzenledi.

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