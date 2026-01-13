İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,6 Ton Ham Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,6 Ton Ham Madde Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,6 Ton Ham Madde Ele Geçirildi
13.01.2026 10:01
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de yapılan operasyonda 1,6 ton uyuşturucu ham maddesi bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu, sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; jandarmanın sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan operasyonda uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi. Ele geçirilen ham madde ile 5,5 milyon uyuşturucu hap üretilebildiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, "Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

