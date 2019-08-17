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İzmir'deki düdenlere yer altı barajı projesi

49 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Menderes ilçesinde şiddetli yağış sonucu oluşan düdenlerin bulunduğu alanda yer altı barajı ve turizm amaçlı şelale yapımı için çalışma başlatıldığını bildirdi.

İzmir'deki düdenlere yer altı barajı projesi, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Menderes ilçesinde şiddetli yağış sonucu oluşan düdenlerin bulunduğu alanda yer altı barajı ve turizm amaçlı şelale yapımı için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menderes'in Karakuyu Mahallesi ve çevresinde yoğun yağış sonrası tehlike yaratabilecek düdenler oluştuğunu hatırlattı.
Belediye jeoloji ekiplerinin alanda 5 aylık araştırma başlattığını ifade eden Gökçe, "Araştırmamız birkaç ay içinde tamamlanacak. İlk etütler gösterdi ki bölgede yer altı sularının toplanacağı bir baraj yapmak mümkün. Yer altında suyu toplarsak düşük maliyetle bölgenin tüm sulama ihtiyacını karşılayabilir ve yeni göçükleri engelleyebiliriz." dedi.
Şelale ile turizm merkezi planı
Açılan düdenlerin üstünü şelale haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gökçe, böylelikle alanın hem turizm hem de tarım merkezi olabileceğini söyledi.
Proje ile 18 milyon metreküp yüzey suyunun yer altında depolanması ve alanın görsel güzelliği ile yeni bir cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Gökçe, projenin çok yüksek maliyetli olmamasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
Ocak ayındaki yağışlar sonrası Menderes'te tarım arazilerinde 12 düden oluşmuş, ilginç manzarayı görmek isteyen çok sayıda vatandaş bölgeye akın etmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:43 Kaynak: AA
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