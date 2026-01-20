İzmir'deki Narkokapan Operasyonu Detaylandı

OPERASYONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Narkokapan- İzmir operasyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın 1 başsavcı vekili ve 14 savcıyla yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin; WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde talebinde bulunan kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

KURYELER ULAŞTIRMIŞ

Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, farklı yer ve mekanlarda, günübirlik olarak kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri; kuryeler aracılığıyla uyuşturucu maddeleri alıcılara ulaştırdıkları vurgulandı. Şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları, böylelikle uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları belirlendi. Uyuşturucu madde kullananların da yine internet tabanlı uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan kişilere ulaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınanların arasında 48 suça sürüklenen çocuk olduğu da öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,