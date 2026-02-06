İzmir'de su kesintileri sona erdi - Son Dakika
İzmir'de su kesintileri sona erdi

İzmir'de su kesintileri sona erdi
06.02.2026 20:19
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025'ten bu yana uygulanan su kesintileri barajların doluluk oranlarının artması sonrası bugün itibarıyla sona erdi.

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bugünden itibaren sona erdiği belirtildi.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda doluluk oranını artırdı.

BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 14,88'E YÜKSELDİ

Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.

KESİNTİLER SONA ERDİ

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    bu su kesintilerinin bir gram yararı olduysa ne olayım. boşuna yaptıkları iş… 6 4 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Ngolo kanteee. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
