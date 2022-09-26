İzmir'de Jandarmadan Kumar Baskını: 123 Kişiye 223 Bin 737 TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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İzmir'de Jandarmadan Kumar Baskını: 123 Kişiye 223 Bin 737 TL Ceza Kesildi

26.09.2022 13:51
İzmir'de Jandarmadan Kumar Baskını: 123 Kişiye 223 Bin 737 TL Ceza Kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iki işletmeye jandarma tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL para cezası kesildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iki işletmeye jandarma tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 123 kişiye 223 bin 737 TL para cezası kesildi.

İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bornova ilçesindeki iki işletmede kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Gökdere ve Beşyol mahallelerindeki adreslere yapılan baskında 123 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Şahıslara toplan 223 bin 737 TL idari para cezası uygulandı. İşletmelerde yapılan aramada K.A isimli şahsa ait bir adet ruhsatsız tabanca da yakalandı.

Mühürlenen işletmelerin sahibi olan G.A ve İ.A hakkında ise idari işlem başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Jandarmadan Kumar Baskını: 123 Kişiye 223 Bin 737 TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Jandarmadan Kumar Baskını: 123 Kişiye 223 Bin 737 TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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